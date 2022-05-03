قرار عاجل جديد من الحكومة البريطانية بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، أنها سترسل إلى أوكرانيا مزيدًا من الإمدادات العسكرية، تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترلينى، متمثلة فى معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.





ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قال مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن المساعدات ستتضمن أيضًا مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين. يأتى ذلك بعد أن قدمت بريطانيا مساعدات سابقة لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترلينى. وأمدت بريطانيا القوات الأوكرانيا من قبل، بما يزيد على 5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات، وخمس منظومات دفاع جوى وغيرها من الذخيرة والأسلحة، منذ بدء العملية العسكرية لـ روسيا فى البلاد. وفى السياق ذاته، أرسلت الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا، تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار حتى الآن، وطلب الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأسبوع الماضى، من الكونجرس، الموافقة على تقديم مساعدات جديدة بـ 20 مليار دولار.

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