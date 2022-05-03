البيت الأبيض: بايدن لا يخطط حاليا لزيارة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمورقع "روسيا اليوم"، بساكى على سؤال عما إذا كان من المتوقع أن يزور بايدن كييف، مثلما فعل وزير الخارجية أنتونى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، قائلة: "فى الوقت الحالى، مثل هذه الخطط ليست فى طور التنفيذ. وبالطبع، سنواصل تقييم الوضع".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ما زال يدعم سياسة "الأبواب المفتوحة" لحلف الناتو وكذلك فكرة ضم فنلندا إلى الحلف، على الرغم من الأحداث حول أوكرانيا.
وأضافت: "بالطبع، نحن ندعم سياسة الناتو التى تنص على أنه يمكن للمهتمين بالانضمام أن يتقدموا وينضموا إذا كانوا مؤهلين. وبالطبع، نحن ندعم أى قرار تتخذه القيادة الفنلندية والآخرون لتقديم طلبات الانضمام".
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