العالم اليوم - "دم هتلر" يشعل غضب إسرائيل.. طلب باعتذار عن "خطأ لا يغتفر"

انتم الان تتابعون خبر "دم هتلر" يشعل غضب إسرائيل.. طلب باعتذار عن "خطأ لا يغتفر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 06:21 صباحاً - استنكرت إسرائيل، الاثنين، إشارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر "كان دمه يهوديًا"، وقالت إن هذه مغالطة "لا تغتفر" تهون من أهوال محارق النازي.

ولطالما حاولت إسرائيل منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، أن تحافظ على توازن دبلوماسي في علاقاتها مع كييف وموسكو، غير أن تصريحات لافروف في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطاليّة بُثّت الأحد أثارت غضبًا.

وندد زعماء عدة بلدان غربية بتصريحات لافروف، واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية.

وفي مؤشر على العلاقات المتدهورة بشدة مع موسكو، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الروسي وطالبت باعتذار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان "مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى اتهام اليهود أنفسهم بأبشع الجرائم في التاريخ والتي ارتكبت ضدهم".

وأضاف "استغلال محارق النازي ضد الشعب اليهودي لأغراض سياسية يجب أن يتوقف على الفور".

تصريحات لافروف

وأدلى لافروف بتصريحاته ردا على سؤال بخصوص سبب رغبة روسيا في "القضاء على النزعة النازية" في أوكرانيا بينما رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يهودي.

وقال لافروف، متحدثا من خلال مترجم إيطالي: "عندما يقولون أي نوع من النزعة النازية هذا إذا كنا يهوديا أعتقد أن هتلر أيضا له أصول يهودية لذا فهذا لا يعني شيئا".

وأضاف: "منذ فترة طويلة ونحن نسمع حكماء من اليهود يقولون إن أكبر معاد للسامية هم اليهود أنفسهم".

ونددت كييف بتصريحات لافروف، وقال إن "تصريحاته الشنيعة" مهينة لزيلينسكي وإسرائيل وأوكرانيا واليهود.

ولم ترد السفارة الروسية في إسرائيل على طلبات للتعقيب، كما لم يرد لافروف ولا موسكو على طلبات للتعقيب.

ردود أفعال

وقال مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية فليكس كلاين إن تصريحات لافروف تسخر من ضحايا النازية و"تواجه بلا خجل المجتمع الدولي بأكمله وليس اليهود فحسب بمعاداة سامية صريحة".

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تصريحات لافروف بأنها مشينة.

ووصف داني دايان مدير ياد فاشيم، النصب التذكاري الإسرائيلي لضحايا المحرقة النازية، تصريحات لافروف بأنها "إهانة وضربة قاسية لضحايا النازية الحقيقية".

وفي حديث لإذاعة كان الإسرائيلية قال دايان إن لافروف أشاع "نظرية مؤامرة معادية للسامية لا أساس لها في الواقع".

وهوية أحد أجداد هتلر غير معروفة، لكن هناك بعض التكهنات التي لم تؤكدها الأدلة في أي وقت بأن هذا الجد ربما كان يهوديا.