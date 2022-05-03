العالم اليوم - أميركية تتهم أمازون بفصلها بسبب طول فترة مرضها بكورنا

انتم الان تتابعون خبر أميركية تتهم أمازون بفصلها بسبب طول فترة مرضها بكورنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 06:21 صباحاً - رفعت موظفة سابقة في شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، دعوى قضائية ضد الشركة يوم الاثنين، قالت فيها إنها تعرضت للفصل من دون وجه حق والمطالبة بإعادة رد راتبها، بعدما أصيبت بفيروس كورونا واحتاجت وقتا طويلا للتعافي.

وطلبت بريتاني هوب (29 عاما)، وهي مديرة علامة تجارية سابقة لخط الأزياء التابع لأمازون، والذي يحمل اسم ذا دروب ومقره مانهاتن، بتعويض عن الضرر الناتج عن انتهاك قوانين اتحادية وقوانين مدينة نيويورك المتعلقة بالعجز عن العمل.

وقالت إنها دخلت المستشفى بعد تشخيص إصابتها بالإنفلونزا في الثالث من فبراير 2020 بعد أربعة شهور من تعيينها، قبل أسابيع من بدء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضافت أنها "أدركت في وقت لاحق" أنها "مصابة بأعراض كوفيد شديدة".

ولم تذكر الشكوى المقدمة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية ما إن كان تم تشخيص إصابة هوب بكوفيد-19 أو لا. وذكرت أن هوب قدمت أيضا شكوى أمام اللجنة الأميركية للمساواة في فرص العمل.

وقالت هوب إنه بعد انتشار الجائحة وعملها لساعات طويلة بدأت تراودها أفكار انتحارية وتدهورت صحتها البدنية.

وقالت إنها طلبت إجازة مرضية في 12 مايو 2020، مما دفع الشركة لحجب بريد العمل الإلكتروني الخاص بها والصفحة الخاصة بطلبات العجز عن العمل والإجازات بالشركة.

وأضافت أن أمازون فصلتها من العمل بعد ذلك بشهرين "لتغيبها عن العمل" وألزمتها بدفع 12273 ألف دولار تزعم الشركة أنها مستحقات زائدة.

وذكرت الشكوى أن هوب "لم تتمكن من استكمال عملية طلب إجازة من عملها نظرا لطول أمد وشدة أعراض كوفيد التي أصيبت بها".