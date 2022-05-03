انتصار جديد لـ الجيش اليمنى على عصابات الحوثى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأصدر المركز الإعلامى للقوات المسلحة باليمن بيانا عبر "تويتر" قال فيه إن الدفاعات الجوية التابعة للقوات اليمنية اسقطت طاشرة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية باتجاه مواقع قواتنا فى الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.
وكان قد أفاد مصدر عسكرى فى المنطقة العسكرية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، طالبًا عدم ذكر اسمه بأن قوات الجيش اليمنى صدت هجومًا مسلحًا لميليشيا الحوثى، فى جبهة الكسارة، غربى مأرب".
وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثى "شنت هجومًا على مواقع الجيش فى الجبهة الغربية، محاولة التقدم إليها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين".
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