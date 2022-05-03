العالم اليوم - موسكو تنقل نحو ألفي طفل من أوكرانيا إلى روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:15 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 11500 شخصا منهم 1847 طفلا، نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا يوم الاثنين، بدون مشاركة السلطات الأوكرانية.

يشمل هذا العدد عمليات إجلاء من منطقتين انفصاليتين تدعمها روسيا، هما ما يطلق عليهما جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما قبل بدء هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وتقول روسيا إنه تم إجلاء السكان بناء على طلبهم، في حين تقول أوكرانيا إن موسكو رحلت قسرا آلاف السكان منذ بدء الهجوم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر موسكو تنقل نحو ألفي طفل من أوكرانيا إلى روسيا .. في رعاية الله وحفظة