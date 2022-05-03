موعد مباراة فياريال وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

موعد مباراة فياريال وليفربول، يسعى فريق ليفربول بول الانجليزي إلى مواصلة كتابة التاريخ من خلال الوصول إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم وفي نفس الدور يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي ليتحدد بعد تلك المواجهتين طرفي نهائي البطولة وكان الريدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب علي فياريال الإسباني بهدفين دون مقابل ويسعى إلى دخول مباراة الإياب ومواصلة تسجيل الأهداف لضمان الوصول إلى نهائي البطولة بدون أي مفاجآت حيث حدثت أقوي مفاجآت البطولة عندما أخرج فياريال الإسباني كلاً من فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق بايرن ميونيخ الألماني من البطولة هذا الموسم ويطمح الفريق الإسباني إلى الضغط على الفريق الإنجليزي والعودة في اللقاء وبذل الجهد من أجل تحقيق ريمونتادا تاريخية للوصول إلى نهائي البطولة هذا الموسم والاستفادة من عامل الأرض والجمهور في هذا اللقاء.

موعد مباراة فياريال وليفربول في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2022

يستضيف فريق فياريال الإسباني فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق 3/5/2022 على استاد لا سيراميكا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكن مشاهدة المباراة عبر شاشة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع للريدز

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: روبرتسون، فيرجل فان دايك، جون ماتيب، أرنولد.

في خط المنتصف: نابي كيتا، هندرسون، جيمس ميلنر.

في خط الهجوم: لويس فرناندو دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

وقال أوناي إيمري المدير الفني للفريق الإسباني أنه فريقه سيدخل اللقاء بحماس كبير والاستفادة من عامل الأرض والجمهور وأن فريقه سيدخل اللقاء وعينه على الفوز وسيخوضون مباراة دفاعية قوية مع إيجاد الحلول الهجومية التي تمكن الفريق من التسجيل والعودة في اللقاء وأن فريقه يدرك حجم الفريق المنافس فهو أحد الفرق المرشحة للقب بقوة كما أذكر أنه بالرغم من الهزيمة بثنائية في مباراة الذهاب إلا أن فريقه دافع بطريقة جيدة وسيخوضون مباراة الإياب بأسلوب مختلف وبشعور وحماس اللعب للوصول إلى نهائي البطولة برغم من العقبات وقوة الفريق المنافس.