نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل واسرع تمويل شخصي من الراجحي رابط وكيفية التسجيل والشروط والمزايا في المقال التالي

يقدم مصرف الراجحي انواع متعددة من التمويلات المختلفة والتي يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين الاقتراض من الراجحي ومن اهم انواع التمويلات بالراجحي،التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها، ونوضح بداخل المقال شروطه وكيفية الحصول عليه واهم مزايا التمويل، حيث يقدم مصرف الراجحي خدمات متنوعة لجميع الأطياف داخل المملكة إذا كان فقيراً أو ثرياً يمكنك الحصول على أي تمويل تحتاجه من الراجحي بأسهل طريقة، وقد قام بتخصيص بعض فروعه لإتمام المعاملات الخاصة بالنساء تيسيراً من البنك لخدمة مواطنين المملكة، ويقدم بنك الراجحي برامج عديدة من التمويلات لكافة المواطنين من السعوديين والمقيمين وذلك بهدف الحث على قيام المشروعات المختلفة التي توفر للمستفيدين الحصول على دخل شهري يساعدهم في تلبية احتياجات الأسرة. شروط الحصول على تمويل بنك الراجحي: يتاروح عمر المتقدم بين 25 عاماً حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك.

الدخل الشهري للمتقدم يكون بحد أدنى 2000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة والتوقيع خاصة ما يتعلق بالأقساط.

أن يكون المستفيد قد عمل لمدة شهر على الأقل في القطاعين العام والخاص داخل المملكة.

ضرورة تقديم مفردات مرتب ويكون مذكور بها جهة العمل على أن تكون الجهة تنتمي إلى البنك الراجحي. مزايا تمويل بنك الراجحي: يتم الموافقة على التمويل بشكل فوري بتحويل قيمة القرض أو التمويل لحساب العميل الخاص داخل البنك.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم سداد الاقساط على فترات كافية حتى يتمكنوا من التسديد بالتراضي بين الجهتين. الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الراجحي: ان يقوم طالب القرض بملء نموذج التمويل الشخصي.

ويشترط توافر صورة من الهوية الخاصة بمقدم الطلب.

كما يتطلب وجود شهادة تفيد تقاعد المقدم للطلب من المؤسسة العامة للتقاعد إذا كان المتقدم من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، بينما تكون شهادة التقاعد تكون من التأمينات الاجتماعية في حالة الموظفين العاملين في القطاع الخاص.

وتحسب رسوم السداد المبكر فهي تكلفة 3 أشهر يتم حسابها على الفائدة المتناقصة.

ولا توجد رسوم تكافل على هذا التمويل.

له هامش ربحي

يتم سداد وتحديد قيمة القسط بناءً على الراتب للشخص المتقدم. كيفية التسجيل على تمويل شخصي الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمصرف الراجحي السعودي.

الضغط على أيقونة تقديم طلب تمويل شخصي

ضرورة أن يقوم المتقدم بتقديم خطاب موجه إلى صاحب العمل يحمل كل منهم المسمى الوظيفي.

ثم تقوم بإرفاق صورة من الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين السعوديين ،اما بالنسبة للمقيمين ، يجب عليهم أيضًا إرفاق نسخة من الإقامة.

ثم تقوم بإرفاق نسخة من المؤهلات الأكاديمية.

ثم عليك بإحضار ما يثبت الراتب الشهري للمستفيد ومكان العمل.

ثم ارسال الاوراق والمستندات وانتظار مراجعة الطلب والتاكد من كافة الاوراق والبيانات ثم الموافقة. عمر شويل - جدة اسهل واسرع تمويل شخصي من الراجحي رابط وكيفية التسجيل والشروط والمزايا - ثقفني

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