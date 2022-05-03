نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل للحصول على الدعم في المساعدة المقطوعة 1443 الشروط والرابط في المقال التالي

تقدم حكومة المملكة الكثير من الدعم والمساعدات المتنوعة للاسر الفقيرة ومحدودى الدخل وتضع لهم مجموعة كبيرة من برامج الدعم مثل المساعدة المقطوعة وبدل الغلاء والمكرمة الملكية وغيرها من المساعدات، وينتظر الكثير من المواطنين والاسر التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة وهناك عدة شروط يجب توافر هذه الشروط للحصول على طالبي الدعم المالي من المساعدة المقطوعة ونوضح هذه الشروط بداخل المقال وكيفة التقديم للحصول على دعم المساعدة المقطوعة والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة ولرفع مستوي المعيشة، ويعد برنامج المساعدة المقطوعة من أهم المساعدات التي تقدمها الوزارة فمن خلال التسجيل في المساعدة وقبول طلب التسجيل تحصل الأسرة علي دعم مادي من الوزارة، ولكن لم يتم تحديد قيمة الدعم لأن هذا يختلف على حسب عدد أفراد الأسرة والحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، وتقدم حكومة المملكة العربية السعودية هذه المساعدات لمساعدة المحتاجين ومواجه غلاء المعيشة الذي يشهده العالم. الشروط الواجب توافرها للتقديم في المساعدة المقطوعة الجديدة: يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

ان يكون مقيم اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ألا يكون لدى المتقدم سجل تجارى مسجل باسمه.

عدم امتلاك المتقدم أي أملاك أو أراضي ذو قيمة.

يكون من المستحقين سواء كانوا المطلقات أو الأرامل، بالإضافة إلى إمكانية الشيوخ من الحصول على الدعم ويكون عمرهم تجاوز 60 عام.

الدخل الشهري للشخص المتقدم في حالة الأسرة تكون بحد أقصى 8680 ريال سعودي ولا يتعدى ذلك، أما في حالة كونه فرد الأعزب عن 3000 ريال سعودي. كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة: ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يقوم المتقدم بالضغط على الخدمات الإلكترونية

اختيار أيقونة المساعدة المقطوعة

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

التأكد من إدخال بعض البيانات الخاصة بالمتقدم وتتمثل في “ البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – رقم الهوية – تاريخ الميلاد”

أن يقوم المتقدم بكتابة كلمة المرور أثناء عملية التسجيل للدخول إلى الحساب ثم إدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

التأكد من قراءة كافة الشروط والأحكام المذكورة والموافقة عليها.

التأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على ايقونة تأكيد

انتظر سوف يتم إرسال رقم التسجيل برسالة نصية على جهازك ثم تقوم بإدخاله في المكان المخصص له.

أن يقوم بعد ذلك بتكملة عملية التسجيل

إدخال البيانات المطلوبة من ” الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، البريد الإلكتروني، المسكن، عدد أفراد الأسرة”.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

ضرورة قراءة الشروط والأحكام المذكورة أمامك والموافقة عليها.

الضغط على ايقونة تقديم طلب التسجيل. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل للحصول على الدعم في المساعدة المقطوعة 1443 الشروط والرابط - ثقفني

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