مصائب السيول فى العراق.. حصيلة الأضرار حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مدير شرطة "ليلان" العراقية، العميد صلاح الدين صابر، فى تصريحات صحفية، إن السيول ضربت قرى يارمجه ويحياوه وزندانه وخالو بازيانى وحسين إسلام وبان ليلان، فضلًا عن اجتياخها القرى المحاذية لناحية "تازه"، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب فى أضرار مادية كبيرة دون تسجيل أى خسائر بشرية.
وأضاف أن القوات الأمنية المتمركزة فى تلك المناطق وجهت نداءً تحذيريًا للمواطنين بإإخلاء المناطق ببأسرع ما يمكنهم، لافتًا إلى أن الأرض التى اجتاحتها السيول تتجاوز مساختها 50 كيلومترًا مربعًا.
ومن جهته، أكد مدير ناحية "ليلان" محمد ويس، تضرر مساحة تقدر بثلاثة آلاف دونم من الأراضى الزراعية بسبب السيول.
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