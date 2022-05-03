بديل الكيراتين كريم زيت الزيتون والنشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد من اول مرة تمتعي بشعر كالحرير

تتمنى الفتيات دائما شعر حريري طويل وصحي وهذه في بعض الاحيان تكون امنية لهما صعبة التحقق وبالتالي تبحث عن طرق لتطويل الشعر وتنعيمة والذي ان كان مجعد وصعب التسريح يكون مؤذي نفسيا وغير مرضي للبعض لذا هنا سنوضح خليط طبيعي لتنعيم الشعر مثل فرد الكيرياتين وافضل وهذا الخليط يتكون من زيت الزيتون والنشا والذي يعمل زيت الزيتون على علاج التهابات فروة الشعر ، كما يعمل على تقوية بصيلات الشعر وبالتالي سوف يحد من تساقط الشعر ومن ضعف الشعر والحد من تقصف الشعر كما يعمل على ترطيب الشعر من الجذور حتى اطرافه فزيت الزيتون يشتهر انه يدخل في وصفات الشعر مع زيوت عديدة لتنعيم الشعر وتوقف تساقطه . لذا سنوضح في هذا المقال طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن والمجعد مثل الكيراتين

كريم زيت الزيتون والنشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد

كما يعمل النشا على تغذية الشعر مم العمق حتى اطرافه كما انه يشتهر بتنعيم الشعر والحد من التجعد ، كما انه يحتوي مواد نغذية للشعر تعمل على تعزيز نمو الشعر وتطويله ، كما يحتوي على مواد مضادة للاكسدة تحمي بصيلات الشعر وفروة الرأس من القشرة وحماية الشعر من الضعف والتساقط ، لذا يصنع خليط النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن والمجعد وترطيب الشعر الجاف والمتقصف

مكونات كريم زيت الزيتون والنشا لفرد الشعر :

ثلاثة ملاعق نشا

٢ ملعقة زيت زيتون

اربع ملاعق عصير ليمون

كوب حليب جوز الهند

طريقة تحضير كريم زيت الزيتون والنشا لفرد الشعر :

قومي بمزج كل من النشا والليمون معا ثم قومي بااضافة زيت الزيتون وحليب جوز هند سويا ثو ضعي خليط الوصفة على النار ويقلب حتى تحصلين على قوام النشا الكريمي ثم اتركي الخليط حتى يبرد، ثم قومي بواسطة اصابعك او فرشاة بفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الاطراف ثم قومي بوضع بونيه الاستحمام خاصتك ومن ثم قومي بوضع منشفة ساخنه اي تم تبليلها بماء ساخن او استخدام هواء ساخن من مجفف الشعر ثم يترك مدة ساعة. ومن ثم قومي بغسل شعرك جيدا بالشامبو والماء الدافئ ثم قومي بتسريحه بمشط اسنانه رفيعة ، وان كان شعرك مصبوغ لا تستخدمي عصير الليمون في هذا الكريم لان الليمون له فااعلية كبيره في ازالة لون الشعر المصبوغ.