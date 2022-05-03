الدفاع الروسية تعلن حصيلة مذهلة لـ العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان لـ وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية دمرت 36 موقعا عسكريا فى أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى، بينها 5 مراكز قيادة ومراقبة، و25 نقطة محصنة ومناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين.

ولفت إلى أن القوات الروسية دمرت أيضا 13 نقطة محصنة ومنطقة لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين، كما تم تدمير مستودع أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية فى منطقة دنيبروبيتروفسك، وتم تدمير 4 منظومات دفاع جوى "إس-300" ورادار استطلاع وتوجيه فى منطقة مزيفايا.

وأشار متحدث وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تدمير 28 منطقة لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين ومركزى قيادة للقوات الأوكرانية إحداها فى منطقة بوداليفكا مركز قيادة اللواء 93 الأوكرانى، و12 نقطة محصنة أخرى، كما تم القضاء على حوالى 170 متطرفا، و36 مدرعة ومركبة عسكرية.

وأكد أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة من طراز "بيراقدار" فى منطقة جزيرة الثعبان، كما تم إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فى مناطق مختلفة أخرى.

جدير بالذكر، أنه بلغ إجمالى الأهداف المعادية التى تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا 146 طائرة، و112 مروحية، و690 طائرة مسيرة.

وتم تدمير 285 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2760 دبابة ومدرعة، و316 راجمة صواريخ.. و1246 قطعة من المدفعية الميدانية، و2578 مركبة عسكرية.