نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من الراجحي وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين الذي يقدمه بنك الراجحي للاستفادة من سراء السيارات الجديدة أو المستعملة بالتقسيط بطريقة سهلة وأقساط مريحة ومناسبة، ويبحث المتقاعدين بعد التقاعد على الراحة في التنقل باستخدام السيارات ويكون ذلك من خلال تأجير أو تقسيط السيارات من الراجحي وفقا لشروط وضوابط معينة يجب توافراها، يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات والقروض للمتقاعدين لمساعدتهم على مواجهة الحياه بعد الانقطاع عن العمل من خلال تقديم القروض المختلفة مثل شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة وتقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد وشروطه خلال 30 دقيقة وغيرها الكثير.

ويعد قرض السيارات قرض يتفق مع الشريعة الإسلامية بدون مقدم أو دفع دفعات محددة وتكون فترة سداد التمويل تصل إلى 60 شهرا، ويقوم البنك بشراء السيارة التي يختارها العميل ويبيعها للعميل وفق نظام التقسيط حسب المدة ويمكن تسجيلها باسم وللعميل الحق في بيعها، كما يقدم بنك الراجحي الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة من التأجير من خلال التأجير التمويلي أو منتج المرابحة أو منتج معدل وتتوافق مع كل سعودي على حسب ظروفه وقدرته المادية على التقسيط أو ألتأجير لذلك يعتمد على قرض السيارات المتقاعدين والسعوديين وأيضا متاح للمقيمين في المملكة.

يشتري مصرف الراجحي السيارة التي يطلبها العميل من أحد البائعين المعتمدين لدى المصرف ثم يبيعها للعميل حسب المدة والربح المتفق عليه، ويحق للعميل تسجيل السيارة باسمة مباشرة او بيع السيارة، وعقب الاتفاق على جميع الشروط والأحكام الموضوعة في عقد الشراء يُمكن للمشتري تسلم السيارة الجديدة الخاصة به في نفس الحالة التي كانت عليها خلال معاينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى الحصول على جميع الملحقات الخاصة بالسيارة.، يتم فسخ عقد التقسيط في حالة عدم قيام مشتري السيارة بسداد قيمة الأقساط الشهرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد التقسيط.

قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من الراجحي

يتميز قرض السيارات من بنك الراجحي بانه لا يوجد حد أقصى لمبلغ التمويل كما تكون فترة السداد تصل إلى 5 سنوات، كما أن رسوم السداد المبكر تكون تكلفة 3 شهور تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة وتكون الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما اقل غير أن النسبة الثابتة لهذا التمويل هي %3.45 على مبلغ التمويل الكامل لمدة سداد التمويل، كما يتيح مصرف الراجحي الحصول على تمويل السيارات دون دفع مقدم، بالإضافة إلى كون التمويل يبلغ أقصى حد مرتفع قد يصل إلى مليوني ريال سعودي، ويقوم البنك بعدم وضع غرامات أو رسوم خاصة بأقساط السداد المبكر ويستطيع العميل الحصول على ضمان شامل لكل استحقاقاته عند حدوث أي أعطال ليس لها علاقة بالإهمال.

شروط قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين

اما تكلفة هذا التمويل فتبلغ نسبتها 12%. وتستمر مدة التمويل حتى 60 شهر، ومن ضمن الشروط المتعلقة بالحصول على القرض أيضاً أن يتم القيام بتسديد قسط يبلغ حوالي 900 ريال سعودي بشكل شهري،أما فيما يخص الرسوم الإدارية التي تتعلق بالقرض تبلغ 500 ريال سعودي

الحد الأدنى للدخل لا يقل 1900 ريال سعودي. الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة. الحد الأقصى لسن العسكريين: حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد. يشترط تحويل راتبك للحصول على التمويل.

الأوراق المطلوبة لقرض السيارات للمتقاعدين

أحضار كشف حساب بنكى للأخر 6 شهور نموذج الطلب بعد تعبئته. صورة عن بطاقة هوية سعودية سارية. صورة عن دليل يثبت وجود دخل مالي من الحكومة. صور من رخصة القيادة. تحديد عرض وسعر السيارة التي يريد امتلاكها العميل.

كيفية متابعة حالة القرض

قام مصرف الراجحي بإطلاق خدمة تحت اسم “حاسبة التمويل” وتعمل تلك الخدمة على مساعدة جميع المصرف، فمن خلال تلك الخدمة يتمكن المواطن من التعرف على قيمة القرض، الذي يرغب في أخذه بالإضافة إلى الأقساط التي من المقرر أن يقوم العميل بدفعها بشكل شهري، فيمكنك القيام بتحديد نوع القرض الذي ترغب في الاستفسار عنه.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع المصرف. النقر على خدمة متابعة حالة الطلبات واختيار قبول وتنفيذ. ثم الضغط على قبول وتنفيذ مجددًا. الموافقة على عقد بيع السلعة، ونضغط على “التالي”. يتم اختيار التوكيل ببيع السلعة. الضغط على طلب تسليم السلعة. بعد ذلك استلام رمز يحتوي على كلمة سر مؤقتة على الجوال ويتم التوقيع على سند الأمر. النقر التالي.

الجدير بالذكر ان المؤسسة العامة للتقاعد وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية، وتنص الاتفاقية التي أُبرمت مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل على تقديم مزايا في مجال تمويل السيارات التأجيري والمرابحة وتتضمن كلفة أجل خاصة بمتقاعدي المؤسسة، وإعفاء من الرسوم الإدارية وكذلك تمويل الأجهزة الإإلكترونية والمنزلية بتكلفة تساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم، والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة.