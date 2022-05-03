المستشار الألمانى : لن تُرفع العقوبات على روسيا قبل توقيع اتفاق سلام

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن هدفنا أن توقف روسيا الحرب، وتسحب قواتها من الأراضى الأوكرانية. وفى وقت سابق، أشارت وزيرة ​الخارجية الألمانية​، ​أنالينا بيربوك​، إلى أن رفع العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو ممكن فقط بعد سحب ​القوات الروسية​ من ​أوكرانيا​، وأوضحت أن الهدنة يمكن أن تكون الخطوة الأولى فقط.

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