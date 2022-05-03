العالم اليوم - أوكرانيا: مقتل طفل في ضربة صاروخية على أوديسا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:21 صباحاً - ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء، نقلا عن مسؤولين، أن ضربة صاروخية أصابت مبنى سكنيا وكنيسة في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، ليلة الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل طفل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني في المدينة الساحلية قوله، إن خمسة أشخاص كانوا في المبنى السكني عندما أصابه الصاروخ. وتم نقل طفل ثان إلى المستشفى.

وقال المسؤول إن الانفجار ألحق أضرارا بنوافذ وجدران وسقف كنيسة أرثوذكسية مجاورة.

ونقلت وسائل الإعلام عن أمين مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف تأكيده سقوط قتلى وجرحى في الهجوم. وقال إن الانفجار أطاحب سقف الكنيسة.