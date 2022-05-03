العالم اليوم - مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على برنتفورد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:21 صباحاً - سجل المدافع رفائيل فاران أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليستعيد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات، بفوز مريح 3-صفر على برنتفورد في ليلة وداع محتملة لبعض اللاعبين لملعب أولد ترافورد.

وهز برونو فرنانديز الشباك وأضاف كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء، الاثنين، الذي شهد آخر مباراة ليونايتد على ملعبه خلال هذا الموسم الصعب.

ولعب خوان ماتا ونيمانيا ماتيتش في التشكيلة الأساسية للمدرب رالف رانجنيك، في آخر موسم لهما على الأرجح مع النادي، بينما شارك إدينسون كافاني، المتوقع أيضا أن يغادر، بديلا.

واستمر يونايتد سادسا برصيد 58 نقطة من 36 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أرسنال الرابع، لكنه لعب مباراتين أكثر. ويملك برنتفورد 40 نقطة من 35 مباراة، وربما يحتاج لانتصار واحد لضمان عدم دخول دوامة الهبوط.