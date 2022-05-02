نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على استرا نايل سات هوت بيرد والأقمار في المقال التالي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار، هو ما يرغب في معرفته الكثير من محبي وعشاق الفريقين حيث يستقبل ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات فريق ليفربول العنيد بقيادة محمد صلاح مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022 لحساب مباريات العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2022 ، ومن خلال هذا المقال نرصد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار المختلفة، ونود أن ننوه عليكم أنه في حالة تكشف المزيد عن القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على عرب سات سنوفرها لكم عبر هذه الصفحة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا ، تنطلق مباراة ليفربول وفياريال اليوم الثلاثاء الموافق الثالث 3 من شهر مايو 2022 ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتنطلق مواجهة ليفربول وفياريال في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.
وتنقل مباراة ليفربول وفياريال اليوم في عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 قناة بي ان سبورت بريميوم 1 حيث تمتلك قنوات بي ان سبورت حقوق نقل وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم
تردد قنوات ليفربول وفياريال المفتوحة اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد، ويسعى ليفربول في تلك المباراة إلى تحقيق الفوز مرة أخرى من أجل ضمان التأهل لدور النهائي لمقابلة الفائز من لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي بنصف النهائي والتي ستقام غدا الأربعاء الموافق 4-5-2022 ، والآن نترككم مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى.
- قناة CBC SPORT HD
AzerSpace 46°E-11175 H 30000
- قناة Varzish Sport HD
NSS 57°E-11565 H 10750
Yahsat52.5°E-11785 H 27500
- قناة Solh TV
Turkmensat 52°E-10845 V 27500
- قناة Football HD
Yahsat 52.5°E- 11785 H 27500
- قناة RTÉ Two HD
Eutelsat 9°E- 20185 L 25000
- قناة Mega TV HD
Eutelsat 3.1°E- 12624 H 18845
- قناة Mega TV
Eutelsat 3.1°E- 12737 H 15055
- قناة IRIB TV 3
Badr 26°E -12265 H 30000
Badr 26°E -11900 V 27500
Badr 26°E -11881 H 27500
Intelsat 62°E -11555 V 30000
- قناة Wayking TV
Turkmensat 52°E-10804 H 27500
- قناة Mono TV
Turkmensat 52°E-10887 V 27500
- قناة Poker
Turkmensat 52°E-10804 H 27500
- قناة Match! TV
Express 14°W -11647 V 14180
- قناة TV8
Turksat 42°E -12346 H 9600
- قناة TV8 HD
Turksat 42°E -12356 H 7100
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم استرا astra
- قناة Canal Plus Sport France HD
ASTRA 19.2E -12012 V 29700
- قناة Servus TV Austria
ASTRA 19.2E -12662 H 22000
- قناة Servus TV Austria HD
ASTRA 19.2E -11303 H 22000
- قناة Gol TV Spain
ASTRA 19.2E 10758 V 22000
- قناة M.Liga de Campeones Spain
ASTRA 19.2E -11097 V 22000
- قناة M.Liga de Campeones Spain HD
ASTRA 19.2E -11258 V 22000
- قناة Sky Sport Austria 1
ASTRA 19.2E 11758 H 27500
- قناة Sky Sport 1 Austria HD
ASTRA 19.2E -11171 H 22000
- قناة Sky Sport 5 Austria HD
ASTRA 19.2E – 11719 H 27500
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم هوت بيرد
- قناة Club RTL Belgium
Hotbird 13°E – 10892 H 27500
- قناة Polsat Sport Premium 1 Poland HD
HOTBIRD 13.0E -11117 V 27500
- قناة TVP 1 Poland HD
HOTBIRD 13.0E -11449 H 27500
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