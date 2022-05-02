رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على أهليتهم للحصول على الضمان الاجتماعي المطوَّر، والذي سيتم الإعلان عن نتائجه في الأيام المقبلة بعد فحص جميع الطلبات المقدمة وفحص وتقييم أهليتهم بدقة، وبعد ذلك فقط الطلبات التي تفي سيتم النظر في جميع المعايير وقبولها أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن بدء عملية التقديم لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، والتي بدأ التسجيل فيها نهاية العام الماضي ويتساءل الناس عن موعد الإعلان عن أهليتهم لهذا النوع من المعاشات التقاعدية منذ نوفمبر 2021.

الأهلية لنظام الضمان اجتماعي متطور

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة على الإنترنت لجميع المواطنين الذين يستوفون المعايير للتقدم بطلب للحصول على مساعدة مادية تقدمها الدولة وراتب شهري لمساعدتهم على التكيف مع ظروف الحياة الصعبة، لفحص جميع الطلبات والتأكد من مطابقتها للمتطلبات وفحص كل حالة بعناية ومعرفة المسؤول عن ذلك من أجل تحديد مبلغ المال المستحق له كل شهر.ويمكن لكل من تقدم على المنصة ويريد معرفة موعد إعلان نتائج طلباته القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول والنقر على أيقونة “المرشحون” واختيار حالة طلبهم. ستتلقى بريدًا إلكترونيًا بجميع التفاصيل والمعلومات التي تحتاجها.

رابط الاستعلام عن نظام الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية الخطوات لتحديد ما إذا كان الضمان الجديد مؤهلًا باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الاتصال بمنصة الدعم الاجتماعي والحماية باستخدام متصفح الإنترنت.

يجب عليك الاتصال باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

كتابة رمز التحقق المرئي.

انقر فوق أيقونة الاتصال.

يجب عليك إدخال رمز التفعيل المرسل إلى هاتفك المحمول في الحقل المخصص له ثم الضغط على زر التحقق.

يجب النقر فوق “علامة التبويب الطلبات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

سترى أمامك إعلان المورد “مؤهل اوغير مؤهل او التطبيق مرفوض”.

معاش الضمان الاجتماعي

يستهدف أفقر شرائح المجتمع السعودي الذين يفتقرون إلى الإمكانيات المالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويواجهون عدة صعوبات في الحصول على أي نوع من المساعدة، وقد غيّر إصرار المستفيدين على العمل والحصول على معاش تقاعدي في نفس الوقت، وأن نظام الضمان المطور يركز على أفقر عناصر المجتمع السعودي بغض النظر عن أي تصنيف يطبق عليهم ويمكن الجمع بين الأعمال والحصول على الدعم من هيئة الضمان الاجتماعي.