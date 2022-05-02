نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية 1443 وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية 1443، المكرمة الملكية هي منح تقدم لمواطني المملكة العربية السعودية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي وذلك لمساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، لذلك يرغب الكثير في التعرف على شروط الحصول على المكرمة الملكية وكيفية التقديم للحصول عليها، وقيمتها موعد نزولها؟، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على التفاصيل الخاصة بالمكرمة الملكية لعام 1443.

شروط الحصول على المكرمة الملكية والفئات المستحقة لها

تعد المكرمة الملكية من أهم المنح التي يتم صرفها للمواطنين الأكثر احتياجًا لمواجهة الظروف الاقتصادية، لذلك يتم صرفها بتوجيه من خادم الحرمين وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

حددت الجهات المسؤولة عن المنحة مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى يمكن قبول التقديم والحصول على المكرمة الملكية، وتتلخص تلك الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

أن يكون المتقدم من ضمن المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي

أن لا تقل فترة إقامة المتقدم داخل المملكة العربية السعودية عن 3 شهور متتالية.

أن لا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية أو عقارية.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الفئات التي يحق لها الحصول على المكرمة الملكية، ومن ضمن تلك الفئات ما يلي :

السيدات الأرامل والمطلقات.

كبار السن الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما.

الأيتام وذوي الإعاقة.

ما هو موعد نزول المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي؟

يتم صرف المكرمة خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، وذلك لإدخال السرور على المستفيدين، وحتى يتمكنوا من شراء كافة احتياجات شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

كما حددت الوزارة قيمة المكرمة الملكية لعام 1443، وقسمتها وفقًا لعدد الأفراد المستفيدين داخل الأسرة الواحدة، بحيث سيتم منح المستفيد 1000 ريال سعودي إذا كان فرداً واحد، كما سيتم منح 1.500 ريال سعودي للأسرة المكونة من فردين، و 3000 ريال سعودي للأسرة المكونة من 3 أشخاص.