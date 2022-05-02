طريقة تسديد رسوم الزيارة العائلية 1443و ما هي شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة

طريقة تسديد رسوم الزيارة العائلية 1443 حيث تتيح وزارة الخارجية إمكانية استخراج طلب زيارة عائلية من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز، حيث يهتم المواطنون والمقيمون بمعرفة شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية لاستخراج التأشيرة، أطلقت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية تأشيرة الزيارة العائلية لجميع المواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من طلب زيارة أقاربهم إلى اراضي المملكة، وفق بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها عن القيام بطلب الزيارة، ويجدر الإشارة إلى أن طلب زيارة العائلية يقتصر على أقارب الدرجة الأولى مثل (الوالدين، والزوجة والأبناء، والأخوات)، حيث يمكن للمستفيدين طلب الزيارة من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات التأشيرات، من دون الحاجة إلى الذهاب للجهات والمكاتب المعنية باستخراج طلب الزيارة، ويمكن التعرف علي خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول المحددة عبر منصة أبشر.

طريقة تسديد رسوم الزيارة العائلية 1443

التوجه إلى أجهزة الصراف الآلي. ثم كتابة بطاقة الصراف الآلي في المكان المخصص. إدخال كلمة السر الخاصة بالبطاقة. ثم اختيار الخدمات الحكومية. إدخال رقم الإقامة. ثم تسديد الرسوم المخصصة لطلب الزيارة العائلية.

شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة 1443

وضعت وزارة الخارجية السعودية جملة من الشروط الواجب الالتزام بها عند التقديم على طلب الزيارة العائليّة في المملكة العربية السعوديّة لعام 1443:

تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية. ثم ختم ومصادقة النموذج الإلكتروني من الغرفة التجارية، أو من جهة العمل. إدخال جميع البيانات باللغة العربية ما عدا الأسماء في حال كان الشخص المطلوب للزيارة غير عربي. ثم الجنسية ضرورة مطابقة الأسماء لجوازات سفر الأشخاص المطلوبين للزيارة. توافر إقامة سارية المفعول للمقيمين. ثم يجب أن يكون الشخص المطلوب للزيارة من أقارب الدرجة الأولى. يشترط أن يحمل المقيم طالب التأشيرة، إقامة عمل وليس إقامة مرافق.

كم يستغرق طلب الزيارة العائلية

يستغرق طلب الزيارة العائلية 3 أيام عمل، من تاريخ تقديم الطلب، ويجدر الإشارة إلى أنه قد يتأخر الطلب في بعض الحالات الاستثنائية التي تلزم بعض الإجراءات الإضافية​. مع العلم أن مدة صلاحية التأشيرة منذ صدورها هي ثلاثة أشهر، ويتم احتساب هذهِ المدّة بدايةً من تاريخ صدور التأشيرة.