أمن كردستان العراق يعلن اعتقال أحد المشاركين فى الهجوم على أربيل

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن مجلس أمن إقليم كردستان - فى بيان - قوله إن: "أجهزة أمن إقليم كردستان العراق ألقت القبض على أحد المشاركين بالعملية الإرهابية التى وقعت يوم أمس الأحد، على حدود أربيل"، مشيرا إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت فى مدينة الموصل".

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