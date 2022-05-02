العراق: تعاملنا بحزم ووفق قواعد الاشتباك فى أحداث سنجار

جدة - نرمين السيد - أكدت القوات العراقية المشتركة، اليوم الإثنين، أنها تعاملت بحزم ووفق قواعد قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون فى الأحداث الأخيرة التى شهدها قضاء سنجار فى غرب محافظة نينوى شمال البلاد.





وقالت خلية الإعلام الأمنى بقيادة العمليات المشتركة العراقية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم، إن قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت من التعامل مع مجموعة من عناصر ما يسمى تنظيم "اليبشه" فى قضاء سنجار، والتى قامت أمس بقطع عدد من الطرق التى تربط ناحية سنونى وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة ونصب حواجز على هذه الطرق ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق.

وأضافت أن القطعات العسكرية فى قيادة عمليات غرب نينوى والوحدات المتجحفلة معها شرعت اليوم بفتح الطرق إلا أنها تعرضت إلى رمى كثيف مع انتشار للقناصين على أسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة، مشيرة إلى أن قطعاتها تعاملت مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون والنظام وردت على مصادر هذه النيران بدقة وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين.

ونوهت بأن التعاون الكبير من المواطنين ساعد القوات الأمنية والعسكرية فى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى ورفض كل التصرفات الخارجة على القانون"، مبينة أن قيادة العمليات المشتركة أصدرت أوامرها بشكل واضح للتعامل بحزم ووفق قواعد الاشتباك ضد أى تصرف أو ممارسة من شأنها زعزعة الأمن والنظام هناك.

ومن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة فى العراق (يونامى)، اليوم، عن قلقها من تطورات الوضع فى قضاء سنجار.

وقالت يونامى، فى بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات فى سنجار وما لها من عواقب وخيمة على المدنيين"، مشيرة إلى أنه ينبغى أن تكون سلامة وأمن أهالى سنجار فى صلب وصدارة الاهتمام، لقد عانوا كثيرا فى الماضى وهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة"، مؤكدة أنه لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين فى سنجار.