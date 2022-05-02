الصين تسجل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل البر الرئيسى 846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل البر الرئيسى 846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأوضحت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4 آلاف و662 حالة شفاء.

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