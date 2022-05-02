نيوزيلندا تفرض مزيدا من العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندى نانايا ماهوتا -حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين- "بينما تواصل آلة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتن، الحربية هجماتها غير الشرعية ومع ظهور المزيد من الاكتشافات من الفظائع، فإننا عازمون على فرض تكاليف على هؤلاء المتورطين".

وأضاف ماهوتا "ندعم شعب أوكرانيا، وملتزمون بمحاسبة الرئيس بوتين ومجموعته من مشعلى الحرب" على حسب تعبيره.