حاكم الزاملى يدعو إلى التضامن والانطلاق نحو بناء العراق

جدة - نرمين السيد - ودعا الزاملى، فى بيان أودرته قناة "السومرية" الفضائية العراقية، إلى ضرورة إدامة استلهام دروس التراحم والتعايش والتسامح من شهر رمضان المبارك وتعزيز التضامن بين جميع أطياف الشعب، لمعالجة الظواهر السلبية التى باتت تستهدف المجتمعات الإسلامية لا سيما العراق كالمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها، ونبذ التفرقة والتعصب ولغة الكراهية والتطرف بكافة أشكالها لضمان وحدة البلد والشعب، للانطلاق نحو بناء عراق قوى ومزدهر فى كافة المجالات".

وأضاف: "شهداء الوطن، مشيدا بأبطال الأجهزة الأمنية بكافة الصنوف والتشكيلات لما حققوه من انتصار عظيم على الإرهاب، داعيا لمواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطى الحديث، والتمسك بوحدته".