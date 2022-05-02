نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رجوع الدراسة بالفصل الدراسي الثالث بعد إجازة عيد الفطر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية ،يبحثون عن موعد عودة الدراسة ،وذلك بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ،هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي ،أن بداية إجازة الطلاب في يوم ٢٠ رمضان ١٤٤٣ ،ولذلك يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة عن موعد عودة الدراسة ،وذلك من أجل تحديد إلتزماتهم ،وأيضا الإستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك ،وذلك في الإطار المسموح لوقت إنتهاء الإجازة.

موعد عودة الدراسة بالمملكة بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي، أن من المقرر رسميا أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك يأتي خلال الفصل الدراسي الثالث بالمملكة ،و قد بدأ منذ يوم ٢٠ رمضان ١٤٤٣ ،والموافق ٢١ إبريل ٢٠٢٢، وتستمر حتي ٧ شوال ١٤٤٣ ، وذلك تصبح الإجازة ١٦ يوم كاملا ،وبعدها تعود الدراسة بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ،وهذه العطلة تأتي في إطار خطة زمنية لتقسيم الفصل الدراسي الثالث ، فقد حددت وزارة التربية والتعليم السعودي عدد أيام الدراسة ،وأيضا كافة العطلات الرسمية ،وأيضا عطلات نهاية الأسبوع ،وجميع التفاصيل الخاصة بهذا الفصل الدارسي.

وقت إنتهاء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية ١٤٤٣

كثير من الطلاب ،وأيضا أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية يتسائلون عن موعد إنتهاء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٢ ، وايضا موعد إجازة نهاية العام الدراسي ،ووفقا للجدول الموضوع للفضل الدراسي الثالث من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي ،وأنه لم يتم الإنتهاء من تدريس مقررات المناهج للطلاب بالفصل الدراسي الثالث ، وان قد يتم إنتهاء الدراسة في المملكة العربية السعودية ،يوم ١ ذو الحجة ١٤٤٣ ،الوافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ،وهذا ما قد أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودي .

ونحن موقع ثقفني نشكر وزارة التربية والتعليم السعودي علي الجهد المبذول منها ،وذلك لتحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية ،والإرتقاء بالنظام التعليمي في المملكة ، لأن تعلم أن التعليم هو أساس تقدم الأمم ،ويأتي ذلك ضمن خطة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، والعمل علي تقدم وإزدهار المملكة .