نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
الضروري البقانتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021، لقد يتزاحم أولياء الأمور والطلاب في حالة من القلق والتوتر للغاية على شبكةالإنترنت لمعرفة نتائج القبول الموازي الذي يتحدد مصيرهم فيه، بينما ينتظر الطالب قبوله في الكلية لذلك ليس منء في مكاتب القبول أو الاتصال للحصول على النتائج، كل ما عليك فعله هو الاتصال بالإنترنت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك حيث تستمر مؤشرات بحث جوجل في الارتفاع من أجل تحديد الوسائل والخطوات لمعرفة المزيد عن هذه النتائج، وتأكيد الانتهاء من العمل تحميل وتنزيل الملفات بصيغة PDF عبر موقع الوزارة، واليكم الطريقة والخطوات للوصول إلى هناك الآن هي التعليم العراقية الرسمية
نتائج القبول الموازي بالعراق
يعمل عدد كبير من الطلاب والطالبات بجد للحصول على نتائج قبول موازية، والتي يمكنك الحصول عليها بسرعة وسهولة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن توفر هذه النتائج بصيغة PDF بعد الإعلان الرسمي عن القبول المتزامن لأكثر من 22000 طالب وطالبة في جميع محافظات العراق، تمثل الملفات عددًا كبيرًا من الطلاب والمختصين الذين يبحثون عن معلومات حول مواضيعهم، وكذلك يمكنكم الآن في تحليل الخطوات والأساليب من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول النتائج في أسرع وقت ممكن.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
يمكنك التعرف على نتائج قبولك الموازي بطريقة بسيطة ومباشرة للغاية، حيث أن كل ما يحتاجه الطلاب هو زيارة موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية: –
- من الآن فصاعداً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية وستظهر النتائج.
- ابدأ في تثقيف نفسك بنتائج القبول في نفس الوقت.
- ابدأ بتسجيل اسم الطالب ورقم الاختبار.
- انقر فوق رمز المعلومات لرؤية النتائج في شكل ملفات PDF على الفور.
معدلات القبول للطلاب في الجامعات العراقية
- كلية طب الكندي 98.8
- كلية الطب المستنصرية: 98.50
- كلية طب بغداد: 99
- كلية طب الكندي: 98.8
- كلية الطب المستنصرية: 98، 50
98.67 كلية الطب بالبصرة
- 99.5 كلية طب الزهراء
- 97.93 كلية طب الموصل
- 98.33 كلية طب الكوفة
- 98.33 كلية طب تكريت: 98 ، 17
- كلية طب القادسية 98.33
- كلية طب الانبار 98.17
- كلية الطب العراقية: 98.3
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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