رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الضروري البقانتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021، لقد يتزاحم أولياء الأمور والطلاب في حالة من القلق والتوتر للغاية على شبكةالإنترنت لمعرفة نتائج القبول الموازي الذي يتحدد مصيرهم فيه، بينما ينتظر الطالب قبوله في الكلية لذلك ليس منء في مكاتب القبول أو الاتصال للحصول على النتائج، كل ما عليك فعله هو الاتصال بالإنترنت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك حيث تستمر مؤشرات بحث جوجل في الارتفاع من أجل تحديد الوسائل والخطوات لمعرفة المزيد عن هذه النتائج، وتأكيد الانتهاء من العمل تحميل وتنزيل الملفات بصيغة PDF عبر موقع الوزارة، واليكم الطريقة والخطوات للوصول إلى هناك الآن هي التعليم العراقية الرسمية

نتائج القبول الموازي بالعراق

يعمل عدد كبير من الطلاب والطالبات بجد للحصول على نتائج قبول موازية، والتي يمكنك الحصول عليها بسرعة وسهولة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن توفر هذه النتائج بصيغة PDF بعد الإعلان الرسمي عن القبول المتزامن لأكثر من 22000 طالب وطالبة في جميع محافظات العراق، تمثل الملفات عددًا كبيرًا من الطلاب والمختصين الذين يبحثون عن معلومات حول مواضيعهم، وكذلك يمكنكم الآن في تحليل الخطوات والأساليب من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول النتائج في أسرع وقت ممكن.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

يمكنك التعرف على نتائج قبولك الموازي بطريقة بسيطة ومباشرة للغاية، حيث أن كل ما يحتاجه الطلاب هو زيارة موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية: –

من الآن فصاعداً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية وستظهر النتائج.

ابدأ في تثقيف نفسك بنتائج القبول في نفس الوقت.

ابدأ بتسجيل اسم الطالب ورقم الاختبار.

انقر فوق رمز المعلومات لرؤية النتائج في شكل ملفات PDF على الفور.

معدلات القبول للطلاب في الجامعات العراقية