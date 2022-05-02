منصة إنجاز برقم الجواز البحث عن طلب مقدم

منصة إنجاز برقم الجواز، حيث تعتبر منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز هي واحدة من أكبر واهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فهي منصة مجمعة لخدمات التأشيرات الإلكترونية المختلفة لجميع المواطنين في المملكة وخارجها، وتقدم المنصة خدماتها الخاصة بالأفراد سواء كان ذلك من المواطنين أو المقيمين بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات خاصة بالقطاعات الحكومية والهيئات الخاصة والمنظمات وعدد من مكاتب الخدمات وكذلك لمكاتب الحج والعمرة المعتمدة لدى الممثليات، فللمنصة خدمات عدة لكل ما يخص التأشيرات الإلكترونية، وسوف نوفر لكم من خلال موقعنا طريقة الاستعلام عن التأشيرات الإلكترونية من خلال منصة إنجاز برقم الجواز.

منصة إنجاز برقم الجواز

من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز يتوفر الاستعلام عن طلب مقدم عبر المنصة بشكل إلكتروني سريع لأي فرد في المملكة وخارجها، ويتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول لمنصة الاستعلام الآتية: منصة إنجاز.

النقر علي تبويب (البحث عن طلب مقدم) من قسم الخدمات الإلكترونية.

يجب إدخال رقم الجواز في المكان المخصص لذلك.

تحديد (نوع التأشيرة) التي يتم البحث عنها.

يجب اختيار الجنسية الحالية لصاحب الطلب.

تحديد جهة القدوم من جانب المستعلم.

إدخال رمز الصورة المكون من حروف وأرقام.

ثم النقر علي تبويب (إجراء البحث).

لتقوم المنصة بعرض جميع التفاصيل الخاصة بالطلب الذي يتم الاستعلام عنه من خلال رقم الجواز المدرج.

خدمة التفويض على تأشيرة

حيث تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح لأصحاب العمل تفويض أي من مكاتب الاستقدام من أجل مراجعة الممثلية السعودية، وإعطاء الحق في استخدام تأشيرات العمل الخاصة بهم، علي أن يتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات التالية: