نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 بلا كفيل للسعودي والمقيم وبلا رسوم إدارية وأجور وكالة في المقال التالي
احتياجات العملاء المختلفة بالسعودية تتطلب من العملاء الحصول على تمويل شخصي فوري لذلك يبحث العملاء عن أفضل العروض التمويلية الميسرة ومن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل الشخصي الفوري عبر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تعد شركة اليسر إحدى المؤسسات المالية التى توفر مبالغ مالية ميسرة ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي الفوري وهو ما سوف نتحدث عنه الآن عزيزي القارئ من خلال مقالنا بموقع ثقفني.
20,000 بلا كفيل للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر
إحدى الخدمات والمنتجات التمويلية التى توفرها شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الفوري لكل من السعودي والمقيم كما لا يشترط أيضاً لوجود كفيل عند التقديم ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي يشترط توافرها وهي
- لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل.
مميزات التمويل الشخصي الفوري عبر شركة اليسر
القرض الشخصي الفوري عبر شركة اليسر للتمويل متاح بالسعودية بمبلغ مالي ميسر حيث يستطيع المواطن السعودي طلب تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل كما يحصل المتقدم الغير سعودي على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي كحد أقصى دون الحاجة إلى كفيل وهناك العديد من المميزات الأخرى والتي سوف نتحدث عنها من خلال مقالنا اليوم وهي
- يمتاز التمويل الشخصي عبر شركة اليسر أنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يمتاز التمويل الشخصي عبر اليسر بأنه متوافر بعدم وجود كفيل أو ضامن.
- المواطن السعودي يمكنه الحصول على قرض شخصي فوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال.
- بينما الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي دون الحاجة لكفيل.
- ومن أهم مميزات التمويل أيضاً لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى رسوم إدارية.
- ومتاح أيضاً التمويل الفوري من اليسر دون أي أجور وكالة.
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