20,000 بلا كفيل للسعودي والمقيم وبلا رسوم إدارية وأجور وكالة

احتياجات العملاء المختلفة بالسعودية تتطلب من العملاء الحصول على تمويل شخصي فوري لذلك يبحث العملاء عن أفضل العروض التمويلية الميسرة ومن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل الشخصي الفوري عبر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تعد شركة اليسر إحدى المؤسسات المالية التى توفر مبالغ مالية ميسرة ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي الفوري وهو ما سوف نتحدث عنه الآن عزيزي القارئ من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

20,000 بلا كفيل للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر

إحدى الخدمات والمنتجات التمويلية التى توفرها شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الفوري لكل من السعودي والمقيم كما لا يشترط أيضاً لوجود كفيل عند التقديم ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي يشترط توافرها وهي

لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

كذلك لابد أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل.

مميزات التمويل الشخصي الفوري عبر شركة اليسر

القرض الشخصي الفوري عبر شركة اليسر للتمويل متاح بالسعودية بمبلغ مالي ميسر حيث يستطيع المواطن السعودي طلب تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل كما يحصل المتقدم الغير سعودي على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي كحد أقصى دون الحاجة إلى كفيل وهناك العديد من المميزات الأخرى والتي سوف نتحدث عنها من خلال مقالنا اليوم وهي