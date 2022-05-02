اقوي ماسك لنفخ الخدود وشد البشرة من التجاعيد من اول استعمال مكون طبيعي خارق تعرفي عليه

من من الفتيات لا ترغب في جسد ممشوق ووجه أبيض ولكن بدون كيماويات او كريمات تفتيح على مدار البعيد تؤذي البشرة وتحعل الجلد يدمن هذه المواد وعند توقفها تصبح البشرة متشققه واكثر اسمرار ، فجميع الفتيات تحب ان تكون جميلة كما ان الوجه الدائري والمنتفخ من علامات الجمال الطبيعي الجذاب الذي يعطي اكثر جاذبية والوجه النتفخ ليس منتفخ بالمعني الحرفي للكلمه ولكن اي تكون الوجنتين او الخدود بارزة ، وهذا سيحدث بااستخدلم مواد طبيعية ووصفات طبيعية في المنزل تعطي نفس نتيجة البوتكس التي تلجأ له معظم الفتيات والذي يسبب اثار جانبية وفساد للبشرة واليكي طريقة عمل خلطة لتفخ الخدود وشد البشرة من اول استعمال

ماسك بذر الكتان لشد البشرة ونفخ الخدود من اول استعمال

يعتبر هذه الوصفة بمثابة بوتكس طبيعي للخدود وهي خليط من الزيوت لنفخ الخدود

مكونات ماسك بذر الكتان لنفخ الخدود :

ملعقة من كلا من :

زيت بذر الكتان

زيت جنين القمح

زيت العنبر

طريقة الاستعمال :

قومي بمزج كلا من المكونات الزيوت السابقه حتى يتجانس الخليط ثم قومي بتطبيق خليط الزيوت على البشرة وخصيصا منطقة الخدين بعمل مساج دائرية لمدة ٥ دقائق متواصلة حتى يتشرب البشرة الزيوت

ثم قومي بغسل الوجه وهذا مساج الزيوت يعمل قبل النوم والنوم يكون على الظهر كي لا تضغطي على بشرتك

وللحصول على النتيجة المرجوه يجب استخدام هذا الخليط يوميا وسوف تلاحظين الفرق في خلال ٣ اسابيع

ماسك الخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه

مكونات ماسك الخميرة :

ملعقة خميرة فورية

ملعقة عسل أبيض

ملعقة ماء ورد

طريقة الاستعمال :