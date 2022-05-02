تمويل سيارتك بدون مبلغ مقدم وبدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة

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تمويل سيارتك بدون مبلغ مقدم وبدون كفيل ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة متنوعة البرامج التمويلية التي يوفرها بنك البلاد للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة والتي تساعد العميل علي شراء سيارة الأحلام وتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له. برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية بنك البلاد من أهم وأكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.

يوفر بنك البلاد مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة احتياجات ومتطلبات جميع العملاء في المملكة.

برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل السيارات من بنك البلاد متاح بمبالغ تمويلية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

يتميز هذا البرنامج التمويلي أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم.

يوفر البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية شراء السيارة وفق الحد الائتماني.

فترة سداد مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد يمكن أن تصل حتى 60 شهر.

يتيح البنك لطالب التمويل إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل .

طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم.

طالب التمويل المتقاعد يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية.

وفر بنك البلاد للعملاء في المملكة العربية السعودية إمكانية التقديم على طلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة وذلك عند التقدم بطلب تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد.

يجب أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى بنك البلاد في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون طالب التمويل يمتلك حساب بنكي جارى لدى البنك.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3500 ريال سعودي . عمر شويل - جدة تمويل سيارتك بدون مبلغ مقدم وبدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة - ثقفني

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