نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة ثأرية بروح النهائي.. موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ، ضمن مباريات الإياب من دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، يستضيف مساء الأربعاء 4 مايو 2022، ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، فعاليات المواجهة الثأرية المرتقبة، والتي تعد بمثابة نهائي أوروبي قبل النهائي الفعلي في 28 مايو 2022، والتي تجمع فريقا مانشستر سيتي وريال مدريد ، وهو اللقاء الذي يتوقع أن يجذب الملايين من المشجعين والأنصار من محبي كرة القدم الإنجليزية والإسبانية والأوروبية بشكل عام.

نستعرض خلال السطور القادمة كافة التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بجانب رحلة ونتائج الناديين في النسخة 67 من دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي .

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

مواجهة ساخنة أخرى، تنتظر جماهير كرة القدم العالمية، في نهائي مبكر جديد، يجمع فريقا مانشستر سيتي وريال مدريد .

حيث أسفرت مواجهة الذهاب الثلاثاء الماضي، عن فوز صعب ومثير للسيتيزن.

وهو ما يسعى الملكي للثأر منه في لقاء الأربعاء، من أجل النجمة الـ14 في دوري الأبطال.

فيما يطمح الفريق الإنجليزي للعبور نحو النهائي الثاني في تاريخه، وهو الثاني على التوالي أيضًا، من أجل لقب تاريخي أول له في التشامبيونز ليج .

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا :

ننوه إلى أن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سيشهد مواجهة نارية أخرى، حيث مباراة فياريال وليفربول ، إذ بات الريدز أقرب لبلوغ النهائي العاشر في تاريخه.

نادي ريال مدريد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي ريال مدريد الإسباني .

المنتشي بتتويجه مؤخرًا باللقب الـ35 للنسخة 91 من الدوري الإسباني ، بعد الفوز على إسبانيول يوم السبت الماضي.