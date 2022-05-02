منتج آهل 60 ألف ريال بدون موافقة الكفيل بالتقسيط الميسر بدون فوائد لدى بنك التسليف

منتج آهل السعودي بالمملكة يوفر تمويل شخصي بدون فوائد مالية لذلك فهو مثل القرض الحسن بلا أي أرباح عليه أو بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي وقد تم تخصيص ذلك التمويل للمواطن السعودي فقط تحت ضوابط وشروط ميسرة لكافة المواطنين فيتم منح قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية للأسر التي تزايد عليهم ضغوط الحياة والمعيشة في المملكة ولكن يتحقق ذلك بعد الحصول على تمويل كنف أو الأسرة أو الزواج أو الترميم من بنك التنمية الاجتماعية فيقوم العميل بعدها بالتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة بدون رسوم إدارية إضافية حتى ستون شهر بموافقة بنك التسليف والادخار السعودي سابقًا المعروف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة.

كافة الشروط الأساسية للحصول على قرض آهل بدون فوائد بالمملكة

يحتاج قرض آهل شروط وضوابط محددة من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة فيجب أن لا يزيد الدخل الشهري الثابت عن 12,500 ريال مع توفير العمر المناسب عند التقديم الإلكتروني وغيرها من الشروط التمويلية الهامة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة الحالية كالتالي بالتفصيل:

قرض بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية يطلب راتب شهري لا يزيد عن أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي بموافقة البنك.

التمويل يطلب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك عمر لا يزيد عن 70 عام فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الوقت الراهن يطلب موافقة الكفيل طبقًا لنموذج 105 من جميع المتقدمين لطلب قرض آهل الميسر للسعوديين ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم موافقة الكفيل الغارم السعودي.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى قرض منتج آهل الميسر للسعوديين