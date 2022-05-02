التمويل العقاري من برنامج سكني .. الشروط ورابط التسجيل عبر وزارة الإسكان

التمويل العقاري من برنامج سكني هو أحد أفضل التمويلات العقارية بالمملكة العربية السعودية، الذي تم توفيره لجميع المواطنين عبر برنامج سكني داخل المملكة، حيث يعتبر سكني من البرامج الهامة التابعة لوزارة الإسكان والذي تم توفيره بالمشاركة مع صندوق التنمية العقارية لجميع المستفيدين من خدمات وزارة الإسكان، وقد تم إعداد مبادرة خاصة من أجل العمل علي توفير السكن لجميع المواطنين الراغبين في إيحاد ماوي مناسب من خلال شروط مميزة يوفرها برنامج الإسكان، ويشمل التمويل العقاري من برنامج سكني الحصول علي مبلغ تمويلي من خلال وزارة الإسكان، الذي يدعم جميع المستفيدين من أجل شراء عقار أو بناء عقار، وهذا ضمن التمويل العقاري من برنامج سكني المتوفر للجميع.

شروط الحصول علي تمويل عقاري من برنامج سكني

يتم صرف التمويل العقاري من برنامج سكني من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل مواطن حتي يتم صرف مبلغ التمويل العقاري:

يجب أن يكون طلب التمويل العقاري من حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون طالب التمويل من المسجلين بقوائم صندوق التنمية العقارية.

أن يكون المتقدم للتمويل حاصلاً علي أحد التمويلات العقارية من أحد الجهات المشاركة الخاصة بالتمويل، وأن يكون ملتزم بسداد أقساط التمويل.

اختيارات التمويل العقاري من برنامج سكني

يمكن شراء أي وحدة سكن علي أن تكون جاهزة.

إمكانية الحصول علي تمويل بغرض البناء الذاتي.

توفير تمويل من أجل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.

توفير تمويل بغرض شراء أرض.

توفير ميزة الرهن العقاري.

مميزات التمويل العقاري من برنامج سكني

يمكن بسهولة استمرارية العمل علي إيداع مبلغ الدعم شهرياً وذلك بعد الانتهاء من مدة عقد التمويل.

يتم إنهاء جميع الإجراءات بدون التوجه إلى جهة التمويل.

يدعم برنامج سكني أصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلي مبلغ 14000 ألف ريال، أو ما يقل عن ذلك المبلغ بعد خصم المبلغ الخاص بالتأمينات الاجتماعية أو مبلغ التقاعد ليصل إلي مبلغ 500 ألف ريال.

التقديم علي تمويل عقاري من برنامج سكني

يمكن لجميع المواطنين التقدم بطلب تمويل عقاري من برنامج سكني من خلال موقع وزارة الإسكان القائم بالتسجيل الإلكتروني، علي أن يقوم كل فرد بتسجيل طلب دعم سكني من خلال هذه الخطوات: