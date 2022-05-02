عروض تمويل السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بدون دفعة أولى ولا كفيل

عروض تمويل السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية، من خلال شركة اليسر المتعاقدة مع شبكة شراكة كبيرة مع الوكلاء والمعارض على مستوى المملكة العربية السعودية، الذين يقدمون السيارات الحديثة بأحدث الطرازات وموديلات عديدة لعام 2022م، وهنا تقوم شركة اليسر بتمويل الإجارة للمركبة التي تريدها سواء إن كانت جديدة أو مستعملة وذلك بعدة تسهيلات تجعل السيارة بين يديك بأسرع إجراءات وفترات السداد ميسرة تشمل تلك المنتجات والعروض السعوديين والمقيمين الموظفين في كافة القطاعات، كما تضم أيضاً النساء والمتقاعدين العسكريين، مما يجعلها من أفضل شركات التمويل والخدمات المالية في السعودية بالإضافة أنها معتمدة من البنك المركزي العربي السعودي مما يضمن أن جميع قروض شركة اليسر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مميزات عروض تمويل السيارات شركة اليسر

توفر الشركة اختيار السيارة من عدد كبير من الوكلاء والمعارض على مستوى المملكة.

تمويل سيارة بدون دفعة أولى من شركة الوعلان.

يصل مبلغ القرض إلى 300 ألف ريال سعودي.

دفعة أخيرة تصل إلى 30% ومتاح جدولتها حتى 24 شهر.

سيارة بدون كفيل ولا رسوم بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات مرنة.

يمكنك اختيار سيارة جديدة أو مستعملة.

شروط تمويل السيارات شركة اليسر

تيسير شركة اليسر بخطة استراتيجية ممنهجة لتقديم أفضل الخدمات المالية والعروض السيارات المستمرة من خلال المعارض والوكلاء في المملكة، حيث تشترط بعض الضوابط العامة من أجل الحصول على المركبة، على أن تكون تلك الضوابط والمعايير تخص كل متقدم لطلب التمويل وربما يحتاج إلى شروط أخرى لاستكمال الطلب، وتتمثل في بعض النقاط على النحو التالي:-

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي. أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يتعدى 60 عام وقت استحقاق آخر قسط. ينبغي أن لا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر. تطبق الشروط والأحكام على التمويل بالإضافة إلى أحكام التأمين على المركبات.

كيفية طلب سيارة بدون دفعة أولى بالتقسيط

يمكنك عبر شركة اليسر طلب تمويل سيارة ميسر الدفعات بدون كفيل غارم بالإضافة إلى مميزات أخرى على حسب الوكيل المقدم للمركبات، وذلك عليك تعبئة الاستمارة أو طلب القرض عبر الموقع الإلكتروني للشركة ومن ثم المستندات التي تشمل اختيار أو تحديد سعر سيارة – بطاقة هوية أو إقامة سارية – تعريف بالراتب – رخصة قيادة سارية – كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور.