نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الثانوية العامة الجديد 1444 /1443 في السعودية التي أعلنت عنه وزارة التعليم وموعد تطبيق مسارات الثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الثانوية العامة الجديد 1444\1443 والذي سوف تم تطبيقه مؤخرا من قبل وزارة التعليم بالمملكة حيث أعلنت في بيان لها عن خطتها من اجل تطوير مسارات الثانوي وهذا بدايته من العام المقبل الجديد 1444/ 1443 كما سوف يلحق هذا التطوير المرحلة الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس في المملكة لذلك سوف نلقى سويا على نظام الثانوية العامة الجديدة و بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

الشروط الجديدة لنظام الثانوية العامة في السعودية لعام 1444- 1443

هناك بعض الشروط حددت من قبل وزارة التعليم العالي والتي يجب توافرها من اجل حصول الطالب على شهاده الثانوية العامة البديلة وهي:

يجب أن يكون مر على شهادة الثانوية العامة ثلاث سنوات على الأقل.

يجب أن يجتاز الطالب اختبار في المواد المقررة للصفين الثاني والثالث الثانوي.

يشترط على الطالب أداء الاختبارات بالمدارس الحكومية.

يجب تقديم شهادة الصف الأول الثانوي للطالب.

ألية تطبيق نظام الثانوية العامة في السعودية 1444/ 1443

بعد أجراء التعديلات اللازمة يتم البدء في تطبيق مسار الثانوية الجديدة بداية من العام الدراسي 1444 1443 وذلك وفقا للأتي:

السنة الأولي المشتركة يتم من خلالها الأعداد العام وعمليات القياس والتوجيه والفرز.

أما السنه الثانية والثالثة يتم فيها دراسة مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية والتي تتمثل في المسارات التالية:

مسار علوم الحاسب والهندسة. وأيضا مسار علمي عام. مسار العلوم الصحية والحياة.

ثانيا مجال العلوم الشريعة والإنسانية.

يتم دراسة المسارات الأتية من خلاله:

مسار إدارة الأعمال. المسار الشرعي. المسار الإنساني العام.

وعن باقي المواد الجديدة سوف يتم تقديمها في المسارات حسب الخطة الدراسية التي تم وضعها فيوجد 32 مادة موزعة على كافة المسارات.

موعد تطبيق مسارات الثانوي 1444- 1443

من خلال ما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي البدء في تطبيق نظام التعليم الحديث الثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل وذلك في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والثاني في مجال العلوم الشرعية والإنسانية والتي يندرج من خلالها سته مسارات من اجل تأهيل الطلبة لسوق العمل عبر برامج التجسير المهنية.

نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول نظام الثانوية العامة الجديد 1444/ 1443 في السعودية التي أعلنت عنه وزارة التعليم وموعد تطبيق مسارات الثانوي و تعرفنا على الشروط الجديدة لنظام الثانوية العامة وموعد تطبيق مسارات الثانوي.