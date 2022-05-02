نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس 5 مايو القادم أخر أحداث جديدة قبل نزول بيس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس ، يعتبر التحديث المقبل يوم الخميس 5 من مايو 2022 هي أخر أحداث لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. وربما هناك حدث يوم الخميس بعد المقبل ولكن ليس له أهمية. حيث الآن جميع الأنظار محاطة بالإصدار المقبل بيس 2022 موبايل. والتي متوقع نزولها في أواخر مايو الجاري. حيث بدأ العد التنازلي حول هذا الإصدار المنتظر منذ أكتوبر الماضي. واليوم أعزائي المستخدمين سوف نستعرض لكم أهم تسريبات بيس 2021 موبايل لهذا الأسبوع وهدايا بيس 2021 موبايل المتوقعة. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي الفقرات القليلة القادمة لمعرفة الأحداث التي ستدور في التحديث الخميس 5 من مايو 2022.

تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس

أولا ليس هناك تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 كثيرة. حيث أن ليس هناك بكجات ايكون مومنت بيس 2021 هذا الأسبوع وذلك منذ الأسبوع الماضي. وحتى نزول بيس 2022 موبايل في أواخر مارس. كما أن الدعم الفني الخاص بتطوير اللعبة في أجازة رسمية حتى أواخر مارس أيضا. وذلك ليس هناك ايكون مومنت حتى نزول اللعبة الجديدة.

كذلك من ضمن تسريبات بيس 2021 موبايل الخميس المقبل أن ليس هناك بكج نجوم الأسبوع أو نجوم العالم اللاعبون المطورون. وذلك منذ انتهاء البكج الماضي من نجوم العالم منذ التوقف الدولي السابق ولكن هناك هدايا بيس 2021 موبايل المعتادة وهناك أيضا أيقونة لاعبين أساطير BOX DRAW جديدة.

تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل

هناك تسريبات مؤكدة بنسبة تتخطى 90% أن هناك بكج أساطير. وسيتكون هذا البكج من المهاجم الأسطوري صاحب التسديدات الخرافية فان باستين. كذلك المهاجم روماريو صاحب السرعات الهائلة في هذا الإصدار من اللعبة. كذلك من ضمن تسريبات بيس 2021 موبايل هناك اللاعب أندريا بيرلو خط وسط مدافع يوفنتوس الإيطالي وميلان الإيطالي أيضا. والحارس الأسطوري كاسياس ولويس ماسيوس خط الوسط الألماني. كما سيكون بين فترة 5 مايو 2022 وحتى 22 من مايو 2022 المقبل وحتى نزول بيس 2022 موبايل.

هدايا بيس 2021 موبايل 5 مايو 2022

كما ذكرنا أن ليس هناك تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021. ولكن هناك هدايا بيس 2021 موبايل المكونة من الأتي.

أولا هناك نزول أيقونة مباراة ويجب الفوز بها للحصول على فتحة مجانية لبكج البوكس دروو.

عند فتح اللعبة سيكون هناك هدايا تسجيل الدخول والمكونة من فتحة مجانية للبوكس دروو. وكذلك مجموعة من GP المجانية حتى الأسبوع بعد المقبل بقيمة 10 ألاف GP يوميا.

كل ذلك بجانب تسريبات بيس 2021 موبايل اليوم الاثنين مباريات الأوف لاين والحصول على بطاقتين لاعبين كرة سوداء وبطاقتين لاعبين كرة ذهبية. مع الكوينزات المجانية عند الانتهاء من مباريات MACTH DAY.

والآن عزيزي القارئ بالفقرات السابقة لقد انتهينا من تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس المقبل 5 من مايو 2022. كما انتهينا من أستعراض هدايا بيس 2021 موبايل. نتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير.