نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عن تمديد فترة التسجيل داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور المسجلين داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني بتوضيح معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد وتابع للضمان الاجتماعي، ولذلك سوف نوضح لكم متابعينا الهدف من نظام الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي:

يجب على المستفيد التسجيل بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالمملكة. ثم بعد ذلك الضغط على منصة النفاذ الوطني الموحد. يجب على المستفيد إدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم الهوية الوطنية أو الإقامة). يجب النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

معاش الضمان لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تأكد على أن معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد وتابع للدعم المادي سابق تثبت حاجته وهذا خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، وأضاف إلى ذلك أن أهمية الاعتماد خلال القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة، وهذا لكي يتم الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي، ولذلك سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين والمستفيدات المستحقين.

نظام الضمان الاجتماعي المطور:

في الفترة الماضية أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا الصادر من خلال الرسوم الملكية، حيث أن الهدف من الضمان الاجتماعية تحقيق الاستقلال المالي للمستحقين، والاستقرار، وإرساء جميع الوسائل والتدابير الهامة، ولذلك هذا لكي يتم تقديم كافة الدعم المادي المناسب للأسر ذات الدخل المنخفض، وأشد احتياجًا، وهذا لكي يتم سداد الاحتياجات الأساسية المطلوبة لكل مستفيد ومستحق للضمان.

وقد تجد الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بوضع جميع التشريعات، وهذا لكي يتم تحقيق جميع الأهداف للحماية الاجتماعية للدعم المادي الشهري وكافة الخدمات، وأضاف إلى ذلك التأهيل والتدريب، وهذا لكي يتمكن الخدمات والتمكين والتوظيف، حيث أن هذا ضمان وصول أموال الزكاة لجميع المواطنين السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي، وهذا تحسين القوى العاملة، ولذلك هذا يقوم بتحسين مهارات جميع المواطنين المستحقين، وهذا لكي يتم تعزيز جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة للمستحقين بالمملكة.