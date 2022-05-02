شروط التسجيل في الدراسات العليا لدرجة الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز السعودية

من أهم واكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية هي جامعة الملك عبد العزيز، حيث يوجد بها عدد كبير من الكليات، مقسمة إلى عدد من الأقسام المختلفة، تستقبل الطلاب لتلقي المعرفة، وتقدم جامعة الملك عبد العزيز خدمة التقديم للطلاب والطالبات الذين يرغبون في إكمال دراستهم العليا بعد التخرج من الجامعة، للحصول على درجة ماجستير في التخصص الذي تخرجوا منه، ومن مزايا جامعة الملك عبد العزيز أنها تمكن جميع الطلبة من الحصول على درجة ماجستير دون دفع أي رسوم لذلك، وهو برنامج البحوث العليا الإلكتروني، يدرسه الطلبة عن بعد، يلتحق به الطلبة بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ويسمى برنامج ماجيستير الانتساب، ويتميز برسومه المنخفضة، وله العديد من المميزات.

شروط التسجيل لدرجة الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة السعودية

أعلنت إدارة جامعة الملك عبد العزيز عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ليتم قبوله في الجامعة ويحصل على درجة الماجستير وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لجامعة الملك عبد العزيز سعودي الجنسية، وإذا كان المتقدم غير سعودي، يجب أن يكون حاصل على منحة تمكنه من دراسة الماجستير.

يجب أن تكون الدرجة الجامعية الحاصل عليها المتقدم من جامعة سعودية، وإذا حصل على شهادة من جامعة غير سعودية، فيجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

إذا كان الطالب موظف في الحكومة أو القطاع الخاص، يجب أن يحضر مستند مكتوب من صاحب العمل، يوافق فيه على التقدم للحصول على درجة ماجستير.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيا.

يجب على مقدم الطلب تلبية جميع المتطلبات الواجب توافرها.

يجب حصول المتقدم على درجة جيد جدا في شهادتة الجامعية التي حصل عليها من جامعة معروفة بالمملكة العربية السعودية.

آخر موعد للتقديم للدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز

أعلنت جامعة عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية المواعيد الرسمية لقبول جميع طلبات الطلاب للقبول بالدراسات، وتم الإعلان عن البدء في قبول طلبات الالتحاق بالدراسات العليا العامة بجامعة الملك عبد العزيز من يوم 26/7/1443 وحتى يوم 17/8/1443.