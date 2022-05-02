متى يبدأ الدوام الرسمي بعد العيد بالسعودية 1443

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عمر شويل - جدة بقرب انتهاء شهر رمضان المبارك تجد الكثيرون يتساءلون عن متى يبدأ الدوام الرسمي بعد العيد، وذلك لأن أغلب الأشخاص يستغلون إجازة العيد المطولة في قضاء رحلة سعيدة مع الأسرة لهذا دائمًا ما يردد ذلك السؤال، كما أن مواعيد الرجوع للعمل مرة أخري يختلف من القطاع الحكومية عن القطاع الخاص، حيث أن القطاع الحكومي قد يعود بعد عودة موظفي القطاع الخاص للعمل ببضع أيام.

متى يبدأ الدوام الرسمي بعد العيد

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن إسدال قرار رسمي يشمل بدء وانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لكل من القطاعين الحكومي والخاص، والتي قد تختلف مدة الإجازة في القطاع الخاص عنها في القطاع العام حيث تم إقرار إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية تطول إلى حوالي إحدى عشر يوماً.

بينما قد تم حصر إجازة عيد الفطر المبارك بالقطاعات الخاصة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية في حوالي خمس أيام فقط ثم بعدها على الفور يبدأ الدوام بكافة القطاعات السعودية، حيث انه تم الإعلان على أن موعد العودة هو يوم السادس من شوال لعام 1443 هجريه الموافق اليوم السابع من شهر مايو لعام 2022م،وذلك كل ما تم الإفصاح عنه من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.

المدة المتبقية للعودة للعمل بعد العيد

اقترب العيد وبدأ معه استعدادات العيد بجميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث أخذ الكثير من موظفي القطاعات العامة والقطاعات الخاصة الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك والذي تم تحديده في يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لكافة موظفي القطاع الحكومي.

بينما يبدأ في القطاع الخاص في تاريخ التاسع والعشرون من رمضان لعام 1443 هجري، على أن يتم العودة للدوام مباشرةً بعد انتهاء تلك الإجازة وقد أعلنت وزارة الصحة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لكي يحافظ الجميع على السلامة الصحية ويمكن القول أنه متبقي على عودة الموظفين للعمل مرة أخري بجميع قطاعات السعودية قرابة خمسة أيام وست ساعات وسبعة وعشرون دقيقة لحين عودة الموظفين مرة أخرى للعمل.