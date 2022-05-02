جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية - فى تصريح أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الاثنين - إن المعتمرين والزوار تمكنوا من اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وكانت الرئاسة العامة لشئون الحرمين قد أعلنت تجاوز عدد المصلين والمعتمرين فى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 20 مليونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية السعودى يؤكد نجاح موسم العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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