هل تنهى روسيا عملياتها فى أوكرانيا بحلول يوم النصر؟

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير الروسى -فى تصريحات صحفية ردا على سؤال ما إذا كانت روسيا تخطط لاستكمال وإنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا فى يوم النصر- "قواتنا لن تحدد أنشطتها بشكل مصطنع فى تاريخ محدد، بما فى ذلك يوم النصر.. سنحتفل رسميا فى التاسع من مايو بالطريقة التى نتبعها دائما".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ووفقا للافروف، فإن وتيرة العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا تعتمد أولا وقبل كل شيء على الحاجة إلى تخفيف المخاطر على المدنيين والقوات الروسية.

وأشار لافروف إلى أن العملية كانت تهدف بشكل خاص إلى ضمان سلامة المدنيين والتأكد من عدم وجود تهديدات من أوكرانيا للمدنيين وروسيا.