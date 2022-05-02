نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول الجديد وما هي الطريقة لتغيير البيانات

نظام فارس الخدمة الذاتية نظام إلكتروني يتبع وزارة التعليم في السعودية يقوم بتنفيذ العديد من الخدمات لمنسوبي الوزارة بهدف توفير الوقت والجهد على الموظفين من المعلمين والمعلمات والاداريين والطلاب بدلا من الذهاب إلى أدرات التعليم من خلال التسجيل والدخول إلى منصة فارس اصبح من الإمكان لكافة المعلمين إرسال الطلبات الجديدة بطريقة إلكترونية وأيضا من خلال هذه المنصة يمكن تغيير أو تعديل البيانات و الطلبات الجديدة ويمكن أيضا تقديم طلب الاجازات ويهدف ذلك أيضا إلى تعزيز زيادة فكرة التعامل الإلكتروني نحو تنمية ومستقبل افضل.

خطوات التسجيل في منصة فارس للخدمات الذاتية الجديدة

الدخول إلى البوابة الإلكترونية بوابة فارس.

بعد الدخول المباشرة الذهاب إلى الصفحة الرئيسية.

اختر منها أيقونة إنشاء مستخدم جديد.

قم بإدخال رقم السجل المدني سوف يتطلب منك إدخال رقم الايبيان المتواجد عليه مع راتب الموظف.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة من (رقم البريد الإلكتروني ورقم الجوال).

يظهر أمامك رمز التحقيق قم بإدخاله في الخانة المحددة له.

انقر على أيقونة تنفيذ.

قم بالدخول إلى صفحة التسجيل.

وبعد قم بالنقر على أيقونة تفعيل المستخدم.

ثم اكتب رقم الهوية والضغط على إرسال.

بهذه الخطوات السابقة سوف يتم تسجيلك في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة.

كيفية تغيير البيانات في الجديد

حتى تتمكن من تغيير البيانات في نظام فارس بالطريقة الصحيحة يجب اتباع الخطوات الأتي ذكرها:

يجب الذهاب إلى بوابة نظام فارس إلكترونية. ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمستخدم. ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. يظهر أمامك الرقم المرئي عليك إدخاله في المكان المخصص له. اضغط على القائمة الرئيسية واختر منها خيار صلاحية البيانات. بعد ذلك قم بالضغط على المؤهل. سوف يظهر أمامك كافة المؤهلات قم باختيار المؤهل الخاص بك. بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وعليك تغيير البيانات التي ترغب بتغييرها. عليك رفع المستندات والوثائق المطلوبة. وبعد قم بالنقر على إضافة. التأكد من صحه البيانات المدخلة. ثم النقر على أيقونة تطبيق.

خدمات نظام فارس 1443

يمكن الاستعلام عن راتب الشهري.

كما يمكن الاستعلام عن البيانات.

تعديل المادة الخاصة بالإجازة.

بيانات الانتدابات.

تقديم طلب للأجازة.

قطع مدة الإجازة.

الجدير بالذكر أن نظام فارس الإلكتروني وفير الوقت والجهد على للكادر التعليمي في وزارة التربية والتعليم بالسعودية من خلال هذا الموقع وفي حالة مواجهة أي مشكلة يمكن التواصل والاستفسار من خلال رقم الدعم الفني لهذا الموقع وهو 19993.