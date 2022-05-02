نيجيريا: مصرع 5 أشخاص على الأقل من جراء انهيار مبنى سكني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 05:22 مساءً - لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، فيما يُخشى حصار آخرين جراء انهيار مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق بمدينة (لاجوس) جنوبي نيجيريا.

وقالت المسئول إبراهيم فارينلوي من الوكالة الوطنيّة لإدارة الطوارئ بنيجيريا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين- إنه تم التمكن من إنقاذ 23 شخصًا، من بينهم 7 أطفال و16 بالغًًا تلقى منهم 9 أشخاص الرعاية اللازمة.

وكان مبنى الشقق السكنية قد انهار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بالمدينة التي تعد مركزًا تجاريًا لنيجيريا والأكثر ازدحامًا بالسكان البالغ عددهم أكثر من 14 مليون نسمة.