الأمم المتحدة: 6469 ضحية للنزاع في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 05:22 مساءً - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة فى آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الأوكراني إنه سجل ومنذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأحد ما يصل الى 6469 ضحية مدنية للنزاع بينهم 3153 قتيلا و3316 مصابا.

وفى الوقت الذى أشار المكتب الأممى إلى أن 1638 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1603 مصابا فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك فقد نوه إلى أن 1539 مدنيا قتلوا وأصيب 1218 آخرون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فى حين قتل 99 مدنيا وأصيب 385 آخرون وذلك فى المناطق التى نصبت نفسها بنفسها.

تحديث المكتب الأممي قال إن 1515 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1713 أصيبوا وذلك فى مناطق أوكرانية أخرى هى مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك وبولتافا ومناطق جيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.

أوضح المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.