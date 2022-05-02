وزير الدفاع اليمنى يثمن الدعم الذى يقدمه التحالف العربى لمواجهة الحوثيين

جدة - نرمين السيد - وأكد المقدشى - خلال زيارته اليوم الإثنين، قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى بالعاصمة المؤقتة عدن حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - أن تلك المواقف الأخوية لن ينساها اليمنيون وسيحتفظون بها فى وجدانهم.

ونوه وزير الدفاع اليمنى، بمساندة قادة وضباط قوات الواجب لأخوانهم فى الجيش اليمنى والدور الفاعل الذى تضطلع به قوات التحالف العربى من دعم عسكرى ولوجستى وتدريبى واسناد جوى ساهم بشكل أساسى فى تعزيز الموقف العملياتى والميدانى وتطوير التنسيق والشراكة فى مجال محاربة الإرهاب ومواجهة المخططات الحوثية.