حاكم فيينا يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم فيينا فى تصريح صحفى: "أتمنى للجالية المسلمة فى فيينا عيدا سعيدا ومباركا بعد صوم شهر رمضان المبارك"، معربا عن تمنياته للمسلمين الاستمتاع بقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. وجدد لودفيج الدعوة إلى الاستفادة من فرص التطعيم والاختبارات الطبية لمكافحة فيروس كورونا لحماية النفس والآخرين .

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