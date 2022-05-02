بمناسبة عيد الفطر.. الرئيس الموريتانى يعفو عن 222 سجينًا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الموريتانية - فى بيان اليوم الإثنين- أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك وبناء على المادة 37 من الدستور، أصدر الرئيس الموريتانى مرسوما بالعفو عن 222 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.
وأوضح البيان أن قرار العفو يشمل: إسقاط الفترة المتبقية من العقوبة لأسباب إنسانية، لـ4 سجناء مصابين بأمراض خطرة، استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لـ4 سجناء، تخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية لـ214 سجينا.
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