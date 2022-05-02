رئيس حكومة كردستان يدين الهجوم الصاروخى على أربيل

جدة - نرمين السيد - وقال بارزانى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين- "استنكر وأدين بشدة الهجوم الصاروخى الذى وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات، وبهذا الصدد، أدعو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة الخارجة عن القانون، وتشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك المناطق التى باتت تشكل تهديدا لاستقرار وأمن إقليم كوردستان والعراق".
وأضاف: "يجب أن لا تستمر هذه الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك موقف جدى، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات".
وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ على قضاء خبات فى أربيل، مؤكدة عدم وجود خسائر بالأرواح أو خسائر مادية.
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