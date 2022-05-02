العراق يعلن إعادة خط لنقل الطاقة للعمل بعد توقفه 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته وزارة الكهرباء وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الاثنين، أن أجهزة الوزارة "تمكنت من إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق حديثة- غرب بغداد بطاقة 400 كيلوفولت إلى الخدمة بعد خروجه منذ عام 2014 لتعرضه لأعمال تخريبية من عصابات (داعش) الإرهابية".
وأضاف البيان أن الأعمال شملت تأهيل 63 برجا مدمرا بالكامل، وإعادة الخط من غرب بغداد إلى حديثة بطول 223 كم وبـ 459 برجا، مشيرا إلى أن هذا الربط سيعمل على "فك اختناقات" التجهيز لستة أقضية هى (حديثة والقائم وعنة وراوة وهيت والبغدادى) غربى محافظة الأنبار.
وأشار البيان إلى أن "الشركات العامة كافة قد عجزت فيما مضى عن إعادة تأهيل الخط لخطورة مساره وعبوره نهر الفرات مع كثرة المعوقات والعبوات الناسفة".
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